Ярмоленка і Зінченка зіштовхнули лобами в Англії

Зінченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

Напередодні Андрій Ярмоленко, взявши участь у гольовий атаці, допоміг Вест Гему обіграти МЮ Кріштіану Роналду 1:0 в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

А сьогодні Ярмоленко отримав суперника вже у наступному етапі турніру – волею жереба ним став Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

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Протистояння Ярмоленко vs Зінченко відбудеться на полі Вест Гема 27 жовтня.

1/8 фіналу Кубка англійської ліги. 26-27 жовтня

Вест Гем – Манчестер Сіті

Челсі – Саутгемптон

Арсенал – Лідс

Сток Сіті – Брентфорд

Лестер – Брайтон

Бернлі – Тоттенгем

Куїнз Парк Рейнджерс – Сандерленд

Престон – Ліверпуль

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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Андрій Ярмоленко. Фото Reuters/Michael Regan

Нагадаємо, команда Зінченка є чинним переможцем Кубка англійської ліги – в фіналі турніру-2020/2021 Манчестер Сіті здолав Тоттенгем з рахунком 1:0.

Додамо, що у Зінченка особливі стосунки в Англії з трофеями. Дивіться, як він свого часу зіштовхнув на газон кубок чемпіонів АПЛ: