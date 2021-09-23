22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львів --
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Зоря --
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Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Ярмоленка і Зінченка зіштовхнули лобами в Англії

Олег Люлька
23 вересня, 11:43
Жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відрядило в суперники Вест Гему Андрія Ярмоленка Манчестер Сіті, за який виступає Олександр Зінченко

Зінченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

Напередодні Андрій Ярмоленко, взявши участь у гольовий атаці, допоміг Вест Гему обіграти МЮ Кріштіану Роналду 1:0 в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

А сьогодні Ярмоленко отримав суперника вже у наступному етапі турніру – волею жереба ним став Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

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Протистояння Ярмоленко vs Зінченко відбудеться на полі Вест Гема 27 жовтня.

1/8 фіналу Кубка англійської ліги. 26-27 жовтня

  • Вест Гем – Манчестер Сіті
  • Челсі – Саутгемптон
  • Арсенал – Лідс
  • Сток Сіті – Брентфорд
  • Лестер – Брайтон
  • Бернлі – Тоттенгем
  • Куїнз Парк Рейнджерс – Сандерленд
  • Престон – Ліверпуль

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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Андрій Ярмоленко. Фото Reuters/Michael Regan

Нагадаємо, команда Зінченка є чинним переможцем Кубка англійської ліги – в фіналі турніру-2020/2021 Манчестер Сіті здолав Тоттенгем з рахунком 1:0.

Додамо, що у Зінченка особливі стосунки в Англії з трофеями. Дивіться, як він свого часу зіштовхнув на газон кубок чемпіонів АПЛ:

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