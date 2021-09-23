Ярмоленко и Зинченко столкнули лбами в Англии

Зинченко vs Ярмоленко / Фото: Getty Images

Накануне Андрей Ярмоленко, поучаствовав в голевой атаке, помог Вест Хэму обыграть МЮ Криштиану Роналду 1:0 в 1/16 финала Кубка английской лиги.

А сегодня Ярмоленко получил соперника уже по следующему этапу турнира – волею жребия, им стал Манчестер Сити Александра Зинченко.

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Противостояние Ярмоленко vs Зинченко пройдет на поле Вест Хэма 27 октября.

1/8 финала Кубка английской лиги. 26-27 октября

Вест Хэм – Манчестер Сити

Челси – Саутгемптон

Арсенал – Лидс

Сток Сити – Брентфорд

Лестер – Брайтон

Бёрнли – Тоттенхэм

Куинз Парк Рейнджерс – Сандерленд

Престон – Ливерпуль

Александр Зинченко / Фото: Reuters

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Андрей Ярмоленко. Фото Reuters/Michael Regan

Напомним, команда Зинченко является действующим победителем Кубка английской лиги – в финале турнира-2020/2021 Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм со счетом 1:0.

Добавим, что у Зинченко особенные отношения в Англии с трофеями. Смотрите, как он в свое время уронил кубок чемпионов АПЛ: