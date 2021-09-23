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Ярмоленко додав Роналду вихідних. Українець феєрить в Англії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 вересня, 00:15
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У третьому раунді Кубка ліги Вест Гем в гостях обіграв Манчестер Юнайтед. У гольовий атаці гостей взяв участь український півзахисник Андрій Ярмоленко
Ярмоленко провів на полі 90 хвилин
Ярмоленко провів на полі 90 хвилин / Фото: REUTERS

У середу відбулися матчі третього раунду Кубка англійської ліги. Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Вест Гем.

Кріштіану Роналду навіть в запас не потрапив. Але нічого, тепер у нього буде більше вихідних. МЮ залишає турнір. А ми відзначимо відмінну гру півзахисника Вест Гема Андрія Ярмоленка.

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На 9-й хвилині українець взяв участь в атаці, яка стала гольовою. Ярмоленко віддав пас на Фредерікса, той увійшов у штрафний і віддав під удар Лансіні – 1:0 на користь Вест Гема.

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З таким рахунком матч і завершився. Хоча Ярмоленко зобов'язаний був теж відзначитися. Перед фінальним свистком Андрій вийшов один на один з воротарем, але пробив у штангу.

Нагадаємо, що вчора також пройшов матч за Суперкубок України. Шахтар обіграв Динамо – 3:0.

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