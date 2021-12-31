Яремчук завершив рік голом у ворота Порту, але його команда все одно програла

Роман Яремчук забив гол у ворота Порту / Фото: REUTERS

Українець відзначився одразу після початку другого тайму – Роман відгукнувся на простріл із правого флангу та спокійно переправив м'яч у сітку.

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Але на той час його команда вже горіла з рахунком 2:0, а через три хвилини після голу Бенфіка залишилася в меншості після вилучення Андре Алмейди, що вилилося ще в один пропущений м'яч трохи пізніше.

Порту здобув перемогу з рахунком 3:1 і повернувся на перший рядок, потіснивши Спортінг за додатковими показниками.

Але що головніше – збільшив відрив від принципового суперника до семи балів. Бенфіка йде на третій сходинці. Тижнем раніше Бенфіка розгромно програла Порту у Кубку Португалії.

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Яремчук забив 7-й гол у 25 матчах у всіх турнірах – шість у нього у чемпіонаті країни та один – у Лізі чемпіонів у ворота Динамо.