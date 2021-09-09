8 вересня 21:45
Чехія 1
Україна 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Японія відмовилася від проведення клубного ЧС-2021

Сергій Шаховець
9 вересня, 23:48
Через пандемію COVID-19 в "Країні висхідного сонця" вирішили не погіршувати ситуацію і відмовитися від проведення футбольного форуму

Японія відмовилася від клубного ЧС-2021

Японська футбольна асоціація не проводитиме клубний чемпіонат світу по футболу в цьому році, який повинен був початися в грудні.

Читайте також: Клубний ЧС 2025 року можуть провести в Північній Америці за новим форматом

Причиною відмови стало рішення уряду Японії продовжити надзвичайний стан у зв'язку з розповсюдження коронавірусу у Токіо та інших регіонах країни. Нове місце проведення турніру ФІФА оголосить пізніше.

У клубному чемпіонаті світу повинні взяти участь 7 клубів. На цей момент відомі три учасники: Челсі – як переможець Ліги чемпіонів УЄФА, єгипетський Аль Аглі – володар африканської Ліги чемпіонів і новозеландський Окленд Сіті, заявлений Конфедерацією футболу Океанії. Решта чотири учасники ще не визначені.

Клубна першість мала відбутися з 9 по 19 грудня.

Нагадаємо, що в 2020 році клубний чемпіонат світу виграла Баварія. У фінальному матчі "пивовари" обіграли мексиканський Тігрес з рахунком 1:0.

Реклама