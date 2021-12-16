Я задихалася! Одкровення української біатлоністки

Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Олена Білосюк показала найкращий результат серед українських біатлоністок у спринті, який пройшов сьогодні на етапі Кубка світу в Ансі.

Наша спортсменка пройшла чисто вогневі рубежі та на хвилину відстала від переможниці Марте Олсбю Ройселанд із Норвегії.

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Після гонки Білосюк зізналася, що заважало їй по ходу дистанції.

"Під час гонки виникли певні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з харчуванням. Домучила гонку, важко було, не могла боротися. Усю дистанцію чомусь було важко, задихалася. Можливо, перепади у висотах – не знаю", – сказала Олена в інтерв'ю "Суспільному".

Раніше ми писали, що через пандемію організатори "Різдвяних перегонів" скасували біатлонні змагання на арені "Шальке" в Німеччині.