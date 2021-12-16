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Я задыхалась! Откровения украинской биатлонистки

Андрей Трофимов
16 декабря, 18:39
Лидер нашей команды Елена Билосюк рассказала, что ее беспокоило во время спринтерской гонки на Кубке мира во Франции

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Елена Билосюк показала лучший результат среди украинских биатлонисток в спринте, который прошел сегодня на этапе Кубка мира в Анси.

Наша спортсменка прошла чисто огневые рубежи и на минуту отстала от победительницы Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии.

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После гонки Билосюк призналась, что мешало ей по ходу дистанции.

"Во время гонки возникли определенные проблемы со здоровьем, связанные с питанием. Домучала гонку, тяжело было, не могла бороться. Всю дистанцию ​​почему-то было тяжело, задыхалась. Возможно, перепады в высотах – не знаю", – сказала Елене в интервью "Суспільному".

Ранее мы писали, что из-за пандемии организаторы "Рождественской гонки" отменили биатлонные соревнования на арене "Шальке" в Германии.