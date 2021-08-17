"Я привітався з Мессі, він мені підморгнув": український захисник про зустріч з легендарним аргентинцем

Василь Кравець, Спортінг Хіхон / Фото: Инстаграм

Новобранець хіхонського Спортінга Василь Кравець розповів про незабутню зустріч з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом. Ця знаменна подія відбулася за часів виступів українського захисника в іспанському Леганесі.

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Василь Кравець

"Я в Леганесі дружив з молодими, які прийшли з Барселони-B. Ми виходимо з ними з роздягальні на розминку, а я йду за ними. Прохолодно було, я вниз дивлюся. Вони комусь руку дають – вітаються.

Я теж разом з ними. Руку даю, а дивлюся – це Мессі. А тут і Суарес поруч. Хлопці віталися, тому і я теж. Я ж не пройду просто поруч. Я привітався, Мессі мені типу підморгнув. Після цього два дні руку не мив. Я жартую", – сказав Кравець в інтерв'ю vZbirna.

Нагадаємо, що 23-річний захисник в новому сезоні буде виступати на правах оренди в хіхонському Спортінгу. Іспанці зможуть викупити контракт Кравця у разі виходу команди до Прімери.

/ Фото: Getty Images

Контракт українця як і раніше належить Леганесу, а минулий сезон вихованець Карпат провів в оренді в польському Леху, за який зіграв 18 матчів.