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Спортінг взяв в оренду Кравця з дуже цікавою умовою

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 липня, 23:01
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Український захисник Василь Кравець продовжить кар'єру в хіхонському Спортінгу, клуб викупить контракт нашого футболіста, якщо вийде до вищого дивізіону Іспанії
Василь Кравець вже гравець Спортінгу
Василь Кравець вже гравець Спортінгу

Український захисник Леганесу Василь Кравець продовжить кар'єру в хіхонському Спортінгу. 23-річний українець змінив клуб на правах оренди, яка розрахована на сезон.

Клуби домовилися про обов'язковий викуп футболіста в разі виходу Спортінга в Ла Лігу. Якщо ж Спортінг залишиться в Сегунді (другий за силою дивізіон), то за ним просто збережеться право викупу.

Контракт Василя з Леганесом розрахований до 30 червня 2023 року. Минулий сезон він провів в оренді в Леху, взяв участь в 18 матчах чемпіонату Польщі.

Леганес в минулому сезоні Сегунди фінішував третім, але поступився Райо Вальєкано (0:3, 1:2) в плей-офф за право зіграти в Ла Лізі, Спортинг Хіхон посів сьоме місце.

В тренді

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Нагадаємо, що за хіхонський Спортінг грає також українець Богдан Милованов.

Василь Кравець є вихованцем львівських Карпат, в яких дебютував в УПЛ в 2015 році, а два роки по тому він переїхав в Іспанію. У Примері за Леганес Василь зіграв шість матчів, а потім пішов в оренду в Луго, з якого перебрався до Польщі. Андрій Шевченко викликав захисника в збірну України. Але дебютувати за національну команду йому так і не вдалося.

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7:0
9
2
Уельс
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4
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Швейцарія
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4
4
Турція
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0
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#
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І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
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5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
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3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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І
Г
О
1
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3
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5
2
Німеччина
3
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4
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