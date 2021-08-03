Я дуже втомився! Тільки один український гімнаст виступив у фіналі Олімпіади

Український гімнаст Петро Пахнюк задоволений своїм потраплянням у фінал у вправах на брусах на Олімпіаді в Токіо-2020, хоч керівництво цінує тільки результат

Петро Пахнюк у вправі на брусах / Фото: Reuters

Пахнюк, який на минулій Олімпіаді виступав за Азербайджан, став єдиним українцем, який відібрався в індивідуальні фінали. Але у вправах на брусах, де на Іграх-2016 "золото" взяв Олег Верняєв, сьогодні показав тільки сьомий результат.

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" Мої елементи поки ніхто не повторює, але все звертають увагу і запитують. Це приємно, але завжди на перше місце я ставлю результат, – розповів Петро про іменні елементи в ефірі UA:Першого. Я зайшов у фінал сьомої і вийшов сьомим – на сьогоднішній день це безрезультатно "

Петро Пахнюк у вправі на брусах / Фото: Reuters

"Наступні Ігри? Особисто для мене, потрапляння в фінал – це перемога . Я маю на увазі, що керівництво цінує тільки результат. Я дуже втомився. Як говорила Оля Харлан: "Щоранку прокидатися і думати, коли Олімпіада". Була так близько, а тепер так далеко. Мені вже 30 років. Не знаю, поки що треба відпочити "

"Золото" на брусах виграв китаєць Цзоу Цзін'юань.

раніше українські гімнасти не потрапили у ТОП-10 в індивідуальному багатоборстві .

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