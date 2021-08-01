Гімнаст з Дніпра – олімпійський чемпіон під прапором Ізраїлю, де переписав історію

Ізраїльський гімнаст українського походження Артем Долгопят переміг у вільних вправах і став олімпійським чемпіоном Токіо-2020

Артем Долгопят приніс "золото" Ізраїлю / Фото: Reuters

За свій виступ на килимі в Японії 24-річний Долгопят набрав 14,933 бала . "Срібло" в активі іспанця Рея Сапата, який також набрав 14,933 бала, але через підвищеної складності ізраїльтянина перше місце за додатковими показниками віддали йому.

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Олімпійська збірна Ізраїлю вперше завоювала медаль у спортивній гімнастиці. Долгопят став лише другим ізраїльтянином, який виграв Олімпіаду ! У 2004 році перше в історії країни "золото" приніс яхтсмен-віндсерфер Галь Фрідман.



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Відзначимо, що Артем Долгопят народився 16 червня 1997 року на Дніпропетровську . Займатися спортивною гімнастикою почав в 2003 році. Тренувався в Дніпрі, потім – в Славутичі. Його батько працював техніком-електронщиком на залізниці, але в дитинстві також займався гімнастикою.

У 2009 році сім'я Артема переїхала до Ізраїлю , Де гімнаст продовжив тренуватися в залі в Адар-Йосеф. Ізраїльтянин – один з небагатьох гімнастів в світі , Хто виконує на вільних вправах елемент вищої категорії складності – потрійне сальто назад.



фото Reuters

У вільних вправах Долгопят двічі ставав віце-чемпіоном світу – в 2017-м і 2019 роках. А в 2020 році виграв чемпіонат Європи в Туреччині в своєму коронному виді.

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