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Гімнаст з Дніпра – олімпійський чемпіон під прапором Ізраїлю, де переписав історію

Олена Павлова Олена Павлова
1 серпня, 13:06
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Ізраїльський гімнаст українського походження Артем Долгопят переміг у вільних вправах і став олімпійським чемпіоном Токіо-2020
Артем Долгопят приніс "золото" Ізраїлю
Артем Долгопят приніс "золото" Ізраїлю / Фото: Reuters

За свій виступ на килимі в Японії 24-річний Долгопят набрав 14,933 бала . "Срібло" в активі іспанця Рея Сапата, який також набрав 14,933 бала, але через підвищеної складності ізраїльтянина перше місце за додатковими показниками віддали йому.

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Олімпійська збірна Ізраїлю вперше завоювала медаль у спортивній гімнастиці. Долгопят став лише другим ізраїльтянином, який виграв Олімпіаду ! У 2004 році перше в історії країни "золото" приніс яхтсмен-віндсерфер Галь Фрідман.


фото Reuters

Відзначимо, що Артем Долгопят народився 16 червня 1997 року на Дніпропетровську . Займатися спортивною гімнастикою почав в 2003 році. Тренувався в Дніпрі, потім – в Славутичі. Його батько працював техніком-електронщиком на залізниці, але в дитинстві також займався гімнастикою.

У 2009 році сім'я Артема переїхала до Ізраїлю , Де гімнаст продовжив тренуватися в залі в Адар-Йосеф. Ізраїльтянин – один з небагатьох гімнастів в світі , Хто виконує на вільних вправах елемент вищої категорії складності – потрійне сальто назад.


фото Reuters

У вільних вправах Долгопят двічі ставав віце-чемпіоном світу – в 2017-м і 2019 роках. А в 2020 році виграв чемпіонат Європи в Туреччині в своєму коронному виді.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
14
55
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
16
13
40
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Німеччина НімеччинаDE
4
4
11
19
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