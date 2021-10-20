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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Я нічого не можу з собою вдіяти! Признання Дар'ї Білодід

Андрій Трофімов
20 жовтня, 13:07
Бронзова призерка Олімпійських ігор повернулася в зал до тренувань. Дзюдоїстка заявила, що спорт займає перше місце в її житті

Дар'я Білодід зайняла третє місце в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Після Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід мріяла про відпустку, але виявилося, що довго без спорту вона не може.

Бронзова призерка Ігор-2020 знову в залі і готується змінити вагову категорію. Але поки не вирішила в яку підніматися – до 52 або до 57 кг.

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"Після Олімпіади минуло лише три місяці і мій організм поки приходить в норму. Буду думати в якій ваговій категорії виступати далі, – зізналася каналу" Україна 24 "Білодід. – Звичайно, у мене з'явилося багато інших справ після Токіо. Я сподівалася, що щось зміниться у житті і спорт буде не на першому місці. Але я нічого не можу з собою вдіяти. Спорт – номер один у моєму житті".

Нагадаємо, що Білодід поставила перед собою мету стати олімпійською чемпіонкою. У Токіо-2020 не вийшло виграти золото, тепер вся надія на Париж-2024.

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