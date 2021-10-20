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Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
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30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Я ничего не могу с собой поделать! Признание Дарьи Белодед

Андрей Трофимов
20 октября, 13:07
Бронзовая призерка Олимпийских игр вернулась в зал к тренировкам. Дзюдоистка заявила, что спорт занимает первое место в ее жизни

Дарья Белодед заняла третье место в Токио-2020 / Фото: Reuters

После Олимпиады в Токио Дарья Белодед мечтала об отпуске, но оказалось, что долго без спорта она не может.

Бронзовая призерка Игр-2020 снова в зале и готовится сменить весовую категорию. Но пока не решила в какую подниматься – до 52 или до 57 кг.

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"После Олимпиады прошло всего три месяца и мой организм пока приходит в норму. Буду думать в какой весовой категории выступать дальше, – призналась каналу "Украина 24" Белодед. – Конечно, у меня появилось много других дел после Токио. Я надеялась, что что-то поменяется в жизни и спорт будет не на первом месте. Но я ничего не могу с собой поделать. Спорт – номер один в моей жизни".

Напомним, что Белодед поставила перед собой цель стать олимпийской чемпионкой. В Токио-2020 не получилось выиграть золото, теперь вся надежда на Париж-2024.

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