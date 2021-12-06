Я не ділився досвідом із бойовиками: український каратист намагається відмитися від поїздки в Росію

Горуну не хвилює, що Росія веде війну на Донбасі

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна влітку виступив із полум'яною промовою на захист Ярослави Магучіх, яка обіймалася в Токіо з довіреною особою Путіна.

Як виявилося, Горуна не дуже розуміє, що таке патріотизм. Він спокійно їздив на заробітки до Росії вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

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На жаль, спортсмен досі нічого крамольного в цьому не бачить. Він переконує, що у Росії всі аполітичні і навіть уявлення не мають, що РФ воює з Україною. І головна відмазка Станіслава – він не тренував бойовиків. Ще цього не вистачало.

"Люди у Новосибірську навіть не знали про те, що відбувається біля їхнього західного кордону. Там пропаганда не велася, люди з Центральної Росії не особливо розуміли, що ми воюємо, вони не були в курсі подій, що відбуваються.



І я не їхав ділитися досвідом із бойовиками чи військовими, я їхав працювати з дітьми. Я 18 років займаюся карате та вийшов на топовий рівень, маю певну компетентність у своєму виді спорту. Мені треба ділитися цими знаннями. Я також їздив до Австралії, Канади, Чилі. Об'їздив усю Європу – для мене це не мало політичного підтексту", – цитує Горуну sport.ua.