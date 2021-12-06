6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Я не делился опытом с боевиками: украинский каратист пытается отмыться от поездки в Россию

Андрей Трофимов
6 декабря, 14:37
Станислав Горуна убеждает, что в центральной части России никто не знает, что их страна воюет с Украиной. В РФ нет никакой пропаганды, уверен каратист

Горуну не смущает, что Россия ведет войну на Донбассе

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна летом выступил с пламенной речью в защиту Ярославы Магучих, которая обнималась в Токио с доверенным лицом Путина.

Как оказалось, Горуна не очень понимает, что такое патриотиз. Он спокойно ездил на заработки в Россию уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Реклама

Увы, спортсмен до сих пор ничего крамольного в этом не видит. Он убеждает, что в России все аполитичные и даже понятия не имеют, что РФ воюет с Украиной. И главная отмазка Станислава – он не тренировал боевиков. Еще этого не хватало.

"Люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит у их западной границы. Там пропаганда не велась, люди из Центральной России не особо понимали, что мы воюем, они не были в курсе событий, которые происходят.

И я не ехал делиться опытом с боевиками или военными, я ехал работать с детьми. Я 18 лет занимаюсь карате и вышел на топовый уровень, имею определенную компетентность в своем виде спорта. Мне нужно делиться этими знаниями. Я так само ездил в Австралию, Канаду, Чили. Объездил всю Европу – для меня это не имело политического подтекста", – цитирует Горуну sport.ua.

Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters