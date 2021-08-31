Я йду з ганьбою: легендарна українська чемпіонка завершила кар'єру

Лідія Соловйова виступала на Паралімпіадах з 2000 року / Фото: Getty Images

Легендарна українська спортсменка Лідія Соловйова зупинилася за крок від медалі Токіо-2020. У пауерліфтингу наша спортсменка посіла четверте місце і оголосила про завершення кар'єри.

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"Всім велике спасибі. Вибачте, що не виправдала надій. Підвела. Я хочу сказати, що це був мій останній старт. Четверте місце – найгірше, це дерев'яна медаль. Я йду з ганьбою. Всім пока", – цитує Соловйову sport.24tv.

Лідія виступала на шести Іграх поспіль. У неї в активі вся колекція паралімпійських нагород:

Золото – Афіни-2004, Пекін-2008, Ріо-2016.

– Афіни-2004, Пекін-2008, Ріо-2016. Срібло – Сідней-2000.

– Сідней-2000. Бронза – Лондон-2012.

Нагадаємо, що цього року на Алеї зірок в центрі Києва відкрили зірку на честь Лідії Соловйової.

Раніше ми розповідали, що плавець Василь Крайник, який виграв для України бронзу Токіо-2020 року, після початку війни на Донбасі намагався влаштувати своє життя в Росії.