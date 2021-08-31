Коли в басейн потрапили снаряди! Український призер Паралімпіади втік з Донецька до Росії

Плавець Василь Крайник, який виграв для України бронзу Токіо-2020, після початку війни на Донбасі намагався влаштувати своє життя в Росії

Крайник - у Токіо-2020 і Москві-2016

Не встигли ми порадіти сьогодні за бронзову медаль Паралімпіади-2020 Василя Крайника, як у ту ж мить з'явилася "зрада".

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Виявляється, що з початком війни на Донбасі Василь поїхав в Росію. Ось як він це пояснював тоді.

- Василь, коли ви прийняли рішення виїхати з Донецька?

- Влітку минулого року, коли в наш басейн потрапили снаряди. Тоді стало зрозуміло, що потрібно їхати. Рішення про переїзд приймав разом з сім'єю і тренером Юрієм Погонцом. Ми розіслали резюме в кілька регіонів Росії, в тому числі в Новгородську область і вашу республіку. Федерація плавання Комі запропонувала найбільш прийнятні умови. Нас відразу попередили, що працювати доведеться не в Сиктивкарі, а в райцентрі – місті Емве. Як тільки з республіки надійшла відповідь, ми зібралися і переїхали, – говорив Крайник сайту КоміОнлайн в лютому 2015 року.

В кінці 2016- го спортсмен викладав в забороненій в Україні соцмережі ВКонтакті фото з Москви.

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Мабуть, на новій батьківщині майстерність спортсмена не оцінили і він повернувся в Україну.

Крайнику потрібно брати приклад з Ігоря Цветова, який не захотів разом фотографуватися з представниками Росії на подіумі Токіо-2020.