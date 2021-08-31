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Я иду с позором: легендарная украинская чемпионка завершила карьеру

Андрей Трофимов
31 августа, 17:19
Трехкратная победительница Паралимпийских игр в пауэрлифтинге Лидия Соловьева сделала эмоциональное заявление после соревнований в Токио-2020

Лидия Соловьева выступала на Паралимпиадах с 2000 года / Фото: Getty Images

Легендарная украинская спортсменка Лидия Соловьева остановилась в шаге от медали Токио-2020. В пауэрлифтинге наша спортсменка заняла четвертое место и объявила о завершении карьеры.

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"Всем большое спасибо. Извините, что не оправдала надежд. Подвела. Я хочу сказать, что это был мой последний старт. Четвертое место – самое худшее, это деревянная медаль. Я иду с позором. Всем пока", – цитирует Соловьеву sport.24tv.

Лидия выступала на шести Играх подряд. У нее в активе все коллекция паралимпийских наград:

  • Золото – Афины-2004, Пекин-2008, Рио-2016.
  • Серебро – Сидней-2000.
  • Бронза – Лондон-2012.

Напомним, что в этом году на Аллее звезд в центре Киева открыли звезду на честь Лидии Соловьевой.

Ранее мы рассказывали, что пловец Василий Крайник, который выиграл для Украины бронзу Токио-2020, после начала войны на Донбассе пытался устроить свою жизнь в России.

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