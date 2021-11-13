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Верес --
27 листопада 00:00
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Я грішила: зізнання дружини динамівця після пологів

Андрій Трофімов
13 листопада, 17:09
Дружина захисника киян Артема Шабанова Юліанна нарікає, що не може повернути допологові форми – але при цьому фігура в неї шикарна

Артем Шабанов з дружиною і дочкою / Фото: Instagram

Дружина динамівця Артема Шабанова Юліана показала, який має вигляд за два місяці після того, як народила дівчинку. Нагадаємо, про її появу на світ футболіст дізнався у роздягальні.

"Ось, минуло два місяці після пологів, моя вага зараз 53 кг. До пологів було 48", – написала в Instagram Юліанна.

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"Я дотримуюся дієти тільки тієї, що корисна для малюка, не викликає здуття або алергію (не їм цитрус, шоколад, соуси, капусту, мій улюблений виноград)".

"Хоча кілька разів я грішила... Багато їм печива, особливо вночі. При грудному вигодовуванні потрібно десь брати енергію".

"Живіт майже не зникає, моя талія 72 см ... Не вдається влазити поки в свої штани, у свої шкіряні шортики", – нарікає Юліанна.

Нагадаємо, Юліанна вийшла заміж за Артема Шабанова у липні.

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