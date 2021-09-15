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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дізнався в роздягальні. Захисник Динамо перед матчем з Бенфікою став батьком

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 20:05
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Коли динамівці вже готувалися вийти на матч Ліги чемпіонів захисник клубу Артем Шабанов дізнався, що його дружина народила дівчинку
Ім'я дівчинці Артем і Юліанна ще не придумали
Ім'я дівчинці Артем і Юліанна ще не придумали

Радісна подія відбулася в сім'ї захисника київського Динамо Артема Шабанова перед матчем Ліги чемпіонів з Бенфікою.

Дружина Юліанна подарувала йому доньку. Маля народилося з вагою 3700 грамів і зростом 58 см.

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"Я вже був з командою на НСК "Олімпійський", коли мені повідомили, що я став батьком, – цитує Артема прес-служба Динамо. – Я був в роздягальні і готувався до гри, а вже після матчу дізнався, що все пройшло добре, і сьогодні вранці поїхав знайомитися з дочкою. Дружина з малятком почувають себе добре. Що стосується імені, спочатку, до пологів, зупинилися на Аріані, а тепер думаємо назвати по-іншому, тому остаточної версії поки немає".

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З приводу імені Юліанна писала в соціальних мережах:

Мені подобається:

  • Юліанна, Уляна, Юлія
  • Адріана, Аріана, Аріна, Аріша
  • Карина
  • Єва
  • Мія
  • Єсенія

Чоловікові ще подобається:

  • Аліна
  • Анастасія
  • Лєра

Раніше Юліанна розповіла, чому вони так довго тягнули з весіллям і все-таки вирішили його зіграти.

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