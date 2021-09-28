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Злетів! Усик вийшов на перший рядок у рейтингу суперважів

Олег Люлька
28 вересня, 10:59
Заволодівши титулами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі, Олександр Усик здійснив величезний стрибок у новому рейтингу найкращих бійців хевівейта за версією видання The Ring

Усик з чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Якщо ще в серпні Олександр Усик посідав лише десяту сходинку, то після сенсаційної перемоги одноголосним рішенням суддів над Ентоні Джошуа українець перемістився на першу позицію.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Тепер вище за Усика, в окремо виведеній графі, перебуває тільки Тайсон Ф'юрі – чинний чемпіон The Ring в суперважкому дивізіоні, якого 9 жовтня чекає третя зустріч з Деонтеєм Вайлдером.

Тим часом Ентоні Джошуа опустився з першого рядка на другий.

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Загалом рейтинг залишився без змін, якщо не брати до уваги, що через підйом Усика решта фігурантів втратили по одній позиції.

РЕЙТИНГ THE RING

  • чемпіон – Тайсон Ф'юрі
  • 1. Олександр Усик
  • 2. Ентоні Джошуа
  • 3. Деонтей Вайлдер
  • 4. Ділліан Вайт
  • 5. Джозеф Паркер
  • 6. Енді Руїс
  • 7. Луїс Ортіс
  • 8. Майкл Хантер
  • 9. Оскар Рівас
  • 10. Джо Джойс

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.

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