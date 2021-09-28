28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Взлетел! Усик вышел на первое место в рейтинге супертяжей

Олег Люлька
28 сентября, 10:59
Завладев титулами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, Александр Усик совершил огромный скачок в новом рейтинге лучших бойцов хэвивейта по версии издания The Ring

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Если еще в августе Александр Усик занимал лишь десятое место, то после сенсационной победы единогласным решением судей над Энтони Джошуа украинец переместился на первую позицию.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реклама

Теперь выше Усика, в отдельно выведенной графе, находится только Тайсон Фьюри – действующий чемпион The Ring в супертяжелом дивизионе, которого 9 октября ждет третья встреча с Деонтеем Уайлдером.

Тем временем Энтони Джошуа опустился с первой строчки на вторую.

Реклама

В целом рейтинг остался без изменений, если не брать во внимание, что из-за подъема Усика все остальные фигуранты потеряли по одной позиции.

РЕЙТИНГ THE RING

  • Чемпион - Тайсон Фьюри
  • 1. Александр Усик
  • 2. Энтони Джошуа
  • 3. Деонтей Уайлдер
  • 4. Диллиан Уайт
  • 5. Джозеф Паркер
  • 6. Энди Руис
  • 7. Луис Ортис
  • 8. Майкл Хантер
  • 9. Оскар Ривас
  • 10. Джо Джойс

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.

Реклама

Читайте также:

Реклама