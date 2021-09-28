Взлетел! Усик вышел на первое место в рейтинге супертяжей

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Если еще в августе Александр Усик занимал лишь десятое место, то после сенсационной победы единогласным решением судей над Энтони Джошуа украинец переместился на первую позицию.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Теперь выше Усика, в отдельно выведенной графе, находится только Тайсон Фьюри – действующий чемпион The Ring в супертяжелом дивизионе, которого 9 октября ждет третья встреча с Деонтеем Уайлдером.

Тем временем Энтони Джошуа опустился с первой строчки на вторую.

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В целом рейтинг остался без изменений, если не брать во внимание, что из-за подъема Усика все остальные фигуранты потеряли по одной позиции.

РЕЙТИНГ THE RING

Чемпион - Тайсон Фьюри

- Тайсон Фьюри 1. Александр Усик

Александр Усик 2. Энтони Джошуа

Энтони Джошуа 3. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер 4. Диллиан Уайт

Диллиан Уайт 5. Джозеф Паркер

Джозеф Паркер 6. Энди Руис

Энди Руис 7. Луис Ортис

Луис Ортис 8. Майкл Хантер

Майкл Хантер 9. Оскар Ривас

Оскар Ривас 10. Джо Джойс

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.