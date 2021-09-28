Взлетел! Усик вышел на первое место в рейтинге супертяжей

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters
Если еще в августе Александр Усик занимал лишь десятое место, то после сенсационной победы единогласным решением судей над Энтони Джошуа украинец переместился на первую позицию.
Теперь выше Усика, в отдельно выведенной графе, находится только Тайсон Фьюри – действующий чемпион The Ring в супертяжелом дивизионе, которого 9 октября ждет третья встреча с Деонтеем Уайлдером.
Тем временем Энтони Джошуа опустился с первой строчки на вторую.
В целом рейтинг остался без изменений, если не брать во внимание, что из-за подъема Усика все остальные фигуранты потеряли по одной позиции.
РЕЙТИНГ THE RING
- Чемпион - Тайсон Фьюри
- 1. Александр Усик
- 2. Энтони Джошуа
- 3. Деонтей Уайлдер
- 4. Диллиан Уайт
- 5. Джозеф Паркер
- 6. Энди Руис
- 7. Луис Ортис
- 8. Майкл Хантер
- 9. Оскар Ривас
- 10. Джо Джойс
Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.
Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.
Читайте также:
- "Нужно понять, где больше денег": Хирн ошарашил заявлением о месте реванша Усик – Джошуа
- "Усик – наш!" – зачем в России пытаются украсть победу Украины
- Усик станет полноценным чемпионом только через три недели: что мешает
- Будет не очень красиво, если я буду отвечать на русском: Усик вернулся в Украину