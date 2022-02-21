24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Витре підлогу Усиком: Джошуа пророкують гучну перемогу в реванші

Олександр Трикіша
21 лютого, 08:48
Колишній суперник Олександра Усика Дерек Чісора впевнений, що українець програє Ентоні Джошуа у реванші. При цьому перемога британця буде беззастережною

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

У недавньому інтерв'ю Чісора розмірковував, що майбутній бій між Тайсоном Ф'юрі та Ділланом Вайтом не викличе інтересу у вболівальників, тому їм буде важко заповнити стадіон "Вемблі".

Читайте також: Набридло чекати: Усик поставив ультиматум Джошуа

Реклама

А ось протистояння Ф'юрі з Джошуа легко збере 100-тисячний стадіон. Але для цього бою потрібно, щоб Тайсон переміг Вайта, а Джошуа – Усика. Звідки у Чісори така впевненість?

"Я поставлю будь-які гроші на те, що Джошуа витре підлогу Усиком у реванші", – заявив британець, якого цитує vringe.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

До речі, раніше в Мережі з'явилася версія, що реванш Усик – Джошуа може пройти на даху хмарочоса у Дубаї. Оце було б видовище!

А промоутер Едді Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти. Навіть найнеймовірніші.

Усик і Джошуа могли б боксувати на вершині хмарочоса / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні