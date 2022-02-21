Витре підлогу Усиком: Джошуа пророкують гучну перемогу в реванші

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

У недавньому інтерв'ю Чісора розмірковував, що майбутній бій між Тайсоном Ф'юрі та Ділланом Вайтом не викличе інтересу у вболівальників, тому їм буде важко заповнити стадіон "Вемблі".

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А ось протистояння Ф'юрі з Джошуа легко збере 100-тисячний стадіон. Але для цього бою потрібно, щоб Тайсон переміг Вайта, а Джошуа – Усика. Звідки у Чісори така впевненість?

"Я поставлю будь-які гроші на те, що Джошуа витре підлогу Усиком у реванші", – заявив британець, якого цитує vringe.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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До речі, раніше в Мережі з'явилася версія, що реванш Усик – Джошуа може пройти на даху хмарочоса у Дубаї. Оце було б видовище!

А промоутер Едді Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти. Навіть найнеймовірніші.