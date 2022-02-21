Вытрет пол Усиком: Джошуа пророчат громкую победу в реванше

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

В недавнем интервью Чисора рассуждал, что предстоящий бой между Тайсоном Фьюри и Дилланом Уайтом не вызовет интереса у болельщиков, поэтому им будет тяжело заполнить стадион "Уэмбли".

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А вот противостояние Фьюри с Джошуа легко соберет 100-тысячный стадион. Но для этого боя нужно, чтобы Тайсон победил Уайта, а Джошуа – Усика. Откуда у Чисоры такая уверенность?

"Я поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в реванше", – заявил британец, которого цитирует vringe.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Кстати, ранее в Сети появилась версия, что реванш Усик – Джошуа может пройти на крыше небоскреба в Дубае. Вот это было бы зрелище!

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А промоутер Эдди Хирн ранее признавался, что хотел бы снова провести бой в Великобритании. Но готов рассмотреть и другие варианты. Даже самые невероятные.