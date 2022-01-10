Виїзний чемпіонат України у Туреччині: новий турнір для клубів УПЛ

Канали "Футбол 1/2/3" проведуть Winter Cup 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Цьогоріч під час зимового міжсезоння телеканали "Футбол 1/2/3" організують у Туреччині престижний футбольний турнір та трансляцію всіх його матчів.

Про це повідомив у Instagram директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

Реклама

"Нарешті, це станеться. Подія для нас неординарна, у тому сенсі, що раніше ми проводили виключно трансляції, а зараз це організація всього заходу завдовжки 10 днів, оренда стадіонів, реєстрація турніру в турецькій Федерації, судді, погодження з учасниками дат матчів і знову ж таки, підготовка прямих трансляцій".

"Загалом, турбот зараз море, але нам дуже цікаво зробити це міжсезоння яскравішим. Ми назвали турнір "Winter Cup 2022", у ньому візьмуть участь клуби УПЛ та Першої ліги. Це будуть команди, які нині динамічно розвиваються та команди, які оголосили про масштабний рестарт. Усі зіграють з усіма. Старт турніру на початку лютого".

Незабаром Денисов пообіцяв назвати склад учасників турніру, дати та формат.

Нагадаємо, у грудні чемпіонат України вирушив на канікули та відновиться наприкінці лютого. За 12 турів до фінішу лідирує Шахтар, який на два очки випереджає Динамо.