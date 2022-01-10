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Выездной чемпионат Украины в Турции: новый турнир для клубов УПЛ

Андрей Трофимов
10 января, 13:37
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил об организации в Турции зимнего турнира среди украинских клубов высшего дивизиона и Первой лиги

Каналы "Футбол 1/2/3" проведут Winter Cup 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В нынешнее зимнее межсезонье телеканалы "Футбол 1/2/3" организуют в Турции престижный футбольный турнир и трансляцию всех его матчей.

Об этом сообщил в Instagram директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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"Ребята, наконец-то это случится. Событие для нас неординарное, в том смысле, что раньше мы производили исключительно трансляции, а сейчас это организация всего мероприятия длиною в 10 дней, аренда стадионов, регистрация турнира в турецкой Федерации, судьи, согласование с участниками дат матчей и опять же, подготовка прямых трансляций".

"В общем, хлопот сейчас валом, но нам очень интересно сделать это межсезонье ярче. Мы назвали турнир "Winter Cup 2022", в нем примут участие клубы УПЛ и Первой лиги. Это будут команды, которые нынче динамично развиваются и команды, которые объявили о масштабном рестарте. Все сыграют со всеми. Старт турнира в начале февраля".

Вскоре Денисов пообещал назвать состав участников турнира, даты и формат.

Напомним, в декабре чемпионат Украины ушел на каникулы и возобновится в конце февраля. За 12 туров до финиша лидирует Шахтер, на два очка опережающий Динамо.

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