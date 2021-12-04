4 грудня 14:00
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Рух --
Ворскла --
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Колос --
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Зоря --
Інгулець --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
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Баварія --
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Наполі --
Аталанта --
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Ліверпуль --
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Порту --
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Реал --
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Челсі --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Ви теж її не впізнали? Білодід здивувала своїм виглядом

Андрій Трофімов
4 грудня, 11:30
Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо зізналася, що дуже любить сукні, каблуки та жіночні образи

Така різна Білодід / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка світового дзюдо Дар'я Білодід не лише просиджує у спортзалі з ранку до вечора. У спортсменки вистачає часу і на світські раути у гарних вечірніх сукнях.

Нещодавно Дар'я поділилася відвертим відео, а зараз запостила у Instagram шикарне фото у стильному вбранні.

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"Як я люблю жіночні образи. Сукні, каблуки, красиві макіяжі та укладання! Бути дівчиною чудово", – підписала знімок Білодід.

Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися у дзюдо, але вже в іншій вазі.

"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Намагатимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.

Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка відпочивала в ОАЕ.

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На Олімпійських іграх у Токіо-2020 Дар'я Білодід виграла бронзову медаль.

Дар'я Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters