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Бельгія --
14 червня 21:45
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Ви миєтесь кров'ю дітей України! Дружина Усика відверто рознесла кримчан

Анатолій Дерека
7 червня, 14:26
Дружина українського боксера нагадала кримчанам, що вони також відповідальні за війну в Україні

Катерина Усик чекає на повернення Криму додому

Світ спорту згуртувався навколо України у протистоянні агресивному плану Росії. Відомі особи йдуть захищати країну зі зброєю, допомагають на гуманітарному та інформаційному фронті.

Однією з яскравих особистостей, яка продовжує розповідати про жахіття фашизму з боку РФ, є дружина українського боксера Олександра Усика.

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Катерина звернулася до жителів Криму, які радіють окупації з боку Росії.

"Пам'ятайте, кримчани! Насолоджуючись полуничкою і радіючи дешевим цінам, ви забруднюєтеся українською кров'ю. Миючись херсонською водою, ви миєтеся кров'ю дітей України. Ще раз, бумеранг ніхто не скасовував.

Я вірю, що за все треба буде відповісти. Ви все знаєте. Знаєте, нас убивають. Кожна людина, яка підтримує вбивство українця, буде покарана. Не нами. Богом. Ви перетворили наші життя на порожню яму, в яку самі й потрапите".

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Раніше Катерина Усик поділилася знімками з початку війни, коли сім'я ховалася від російських снарядів у бомбосховищі. Згодом вона з чоловіком виїхала за кордон, де Олександр готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.