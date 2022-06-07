7 июня 21:45
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Венгрия --
7 июня 21:45
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Англия --
8 июня 21:45
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Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
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Польша --
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11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
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Армения --
Шотландия --
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Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
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Вы моетесь кровью детей Украины! Жена Усика разнесла крымчан в пух и прах

Анатолий Дерека
7 июня, 14:26
Супруга украинского боксера напомнила крымчанам, что они так же ответственны за войну в Украине

Екатерина Усик ждет возвращения Крыма домой

Мир спорта сплотился вокруг Украины в противостоянии агрессивным плана России. Известные личности идут защищать страну с оружием, помогают на гуманитарном и информационном фронте.

Одной из ярких личностей, которая продолжает рассказывать об ужасах фашизма со стороны РФ, является жена украинского боксера Александра Усика.

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Екатерина обратилась к жителям Крыма, которые радуются оккупации со стороны России.

"Помните, крымчане! Наслаждаясь клубничкой и радуясь дешевым ценам, вы пачкаетесь украинской кровью. Моясь херсонской водичкой, вы моетесь кровью детей Украины. Еще раз, бумеранг никто не отменял.

Я верю, что за все нужно будет ответить. Вы все знаете. Знаете, что нас убивают. Каждый человек, который поддерживает убийство украинца, будет наказан. Не нами. Богом. Вы превратили наши жизни в пустую яму, в которую сами и попадете".

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Ранее Екатерина Усик поделилась снимками с начала войны, когда семья пряталась от российских снарядов в бомбоубежище. Позже она с мужем выехала за границу, где Александр готовится к бою-реваншу против Энтони Джошуа.