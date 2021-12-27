Чемпіон світу переможений. Вундеркінд із Шепетівки знищив росіянина

12-річний Михайло Ларков сенсаційно обіграв чемпіона світу із Росії / Фото: korall.news

Головною подією другого туру серії турнірів Кубка Української більярдної асоціації (УБА) став поєдинок 1/8 фіналу, в якому юний Михайло Ларков грав проти дворазового чемпіона світу Йосипа Абрамова із Росії, повідомляє sport.ua.

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12-річний Михайло використав усі шанси, які йому надав знаменитий суперник. Юний спортсмен не відчував жодної боязкості перед чемпіоном і зрештою здобув неймовірну перемогу. Результат поєдинку 8:5 на користь українця Михайла Ларкова!

1/8 фіналу Кубка УБА. Михайло Ларков (Україна) – Йосип Абрамов (Росія) – 8:5

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У фінальному поєдинку Михайло Ларков обіграв 19-річного Іллю Непийпиво з Полтави з рахунком 10:7 та виграв найбільший турнір у своїй кар'єрі.

Фінал Кубку УБА. Михайло Ларков (Україна) – Ілля Непийпиво (Україна) – 10:7