26 декабря 17:00
Манчестер Сити 6
Лестер 3
26 декабря 19:30
Астон Вилла 1
Челси 3
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Чемпион мира повержен. Вундеркинд из Шепетовки уничтожил россиянина

Сергей Шаховец
27 декабря, 09:49
12-летний украинский бильярдист Михаил Ларков сотворил настоящую сенсацию на престижном турнире в Киеве

12-летний Михаил Ларков сенсационно обыграл чемпиона мира из России / Фото: korall.news

Главным событием второго тура серии турниров Кубка Украинской бильярдной ассоциации (УБА) стал поединок 1/8 финала, в котором юный Михаил Ларков играл против двукратного чемпиона мира Иосифа Абрамова из России, сообщает sport.ua.

Читайте также: Включая допинг-грешника: Зеленский взял для новогоднего поздравления трех спортсменов

Реклама

12-летний Михаил использовал все шансы, которые ему предоставил знаменитый соперник. Юный спортсмен не испытывал ни малейшей робости перед чемпионом и в итоге добыл невероятную победу. Результат поединка 8:5 в пользу украинца Михаила Ларкова!

1/8 финала Кубка УБА. Михаил Ларков (Украина) – Иосиф Абрамов (Россия) – 8:5

Реклама

В финальном поединке Михаил Ларков обыграл 19-летнего Илью Непейпиво из Полтавы со счетом 10:7 и выиграл самый крупный турнир в своей карьере.

Финал Кубка УБА. Михаил Ларков (Украина) – Илья Непейпиво (Украина) – 10:7