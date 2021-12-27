Чемпион мира повержен. Вундеркинд из Шепетовки уничтожил россиянина

12-летний Михаил Ларков сенсационно обыграл чемпиона мира из России / Фото: korall.news

Главным событием второго тура серии турниров Кубка Украинской бильярдной ассоциации (УБА) стал поединок 1/8 финала, в котором юный Михаил Ларков играл против двукратного чемпиона мира Иосифа Абрамова из России, сообщает sport.ua.

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12-летний Михаил использовал все шансы, которые ему предоставил знаменитый соперник. Юный спортсмен не испытывал ни малейшей робости перед чемпионом и в итоге добыл невероятную победу. Результат поединка 8:5 в пользу украинца Михаила Ларкова!

1/8 финала Кубка УБА. Михаил Ларков (Украина) – Иосиф Абрамов (Россия) – 8:5

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В финальном поединке Михаил Ларков обыграл 19-летнего Илью Непейпиво из Полтавы со счетом 10:7 и выиграл самый крупный турнир в своей карьере.

Финал Кубка УБА. Михаил Ларков (Украина) – Илья Непейпиво (Украина) – 10:7