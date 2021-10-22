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Львів --
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Минай --
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Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Вольфсбург --
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Другий в історії! Неймовірне досягнення 18-річного українця

Любомир Луканюк
22 жовтня, 16:44
Ілля Ковтун повторив досягнення Олега Верняєва і приніс Україні бронзову нагороду світової першості зі спортивної гімнастики

Наш герой - Ілля Ковтун / Фото: REUTERS

Приголомшлива новина прийшла з Японії. Ілля Ковтун завоював бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в індивідуальному багатоборстві.

Для України ця медаль друга в історії чемпіонатів світу в багатоборстві. Раніше бронзу мав Олег Верняєв у 2019-му році в цій дисципліні.

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У фіналі світової першості наш гімнаст поступився представнику Китаю Чжан Бохену і японцеві Даікі Хасімото.

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Треба відзначити, що 18-річний Ілля Ковтун – один з найперспективніших гімнастів світу. Для нього це вже друга серйозна нагорода на дорослому рівні. Раніше Ковтун ставав бронзовим призером чемпіонату Європи-2021. А на Олімпійських іграх-2020 українець зайняв 11-е місце.

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