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Львов --
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Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Динамо --
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2 ноября 22:00
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Второй в истории! Невероятное достижение 18-летнего украинца

Любомир Луканюк
22 октября, 16:44
Илья Ковтун повторил достижение Олега Верняева и принес Украине бронзовую награду мирового первенства по спортивной гимнастике

Наш герой - Илья Ковтун / Фото: REUTERS

Потрясающая новость пришла из Японии. Илья Ковтун завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Для Украины эта медаль вторая в истории чемпионатов мира в многоборье. Ранее бронзу выигрывал Олег Верняев в 2019-м году в этой дисциплине.

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В финале мирового первенства наш гимнаст уступил представителю Китая Чжан Бохэну и японцу Даики Хасимото.

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Надо отметить, что 18-летний Илья Ковтун – один из самых перспективных гимнастов мира. Для него это уже вторая серьезная награда на взрослом уровне. Ранее Ковтун становился бронзовым призером чемпионата Европы-2021. А на Олимпийских играх-2020 украинец занял 11-е место.

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