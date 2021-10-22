Второй в истории! Невероятное достижение 18-летнего украинца

Наш герой - Илья Ковтун / Фото: REUTERS
Потрясающая новость пришла из Японии. Илья Ковтун завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.
Для Украины эта медаль вторая в истории чемпионатов мира в многоборье. Ранее бронзу выигрывал Олег Верняев в 2019-м году в этой дисциплине.
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В финале мирового первенства наш гимнаст уступил представителю Китая Чжан Бохэну и японцу Даики Хасимото.
Надо отметить, что 18-летний Илья Ковтун – один из самых перспективных гимнастов мира. Для него это уже вторая серьезная награда на взрослом уровне. Ранее Ковтун становился бронзовым призером чемпионата Европы-2021. А на Олимпийских играх-2020 украинец занял 11-е место.
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