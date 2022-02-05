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Вдруге в історії: українець пройшов кваліфікацію стрибків із трампліну на Олімпіаді

Сергій Шаховець
5 лютого, 12:10
Український стрибун Євген Марусяк кваліфікувався у перший раунд змагань у стрибках із трампліну на Олімпійських іграх у Пекіні

Євген Марусяк / Фото: Reuters

Регламент змагань в стрибках із нормального трампліну передбачав три етапи: кваліфікацію, перший раунд та фінал. Для того, щоб потрапити до першого раунду, спортсменам необхідно було потрапити до ТОП-50.

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Україну у цьому змаганні представляли два спортсмени – 21-річний Євген Марусяк та 17-річний Антон Корчук.

Найкращий результат показав Євген, який виконав пробу на 73 метри, отримавши за неї 49,8 бала. З цим результатом українець посів 48-е місце у кваліфікації та пройшов у наступне коло змагань.

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Раніше українським стрибунам вдавалося подолати кваліфікацію лише у 2010 році.

На жаль, Корчук не зміг впоратися із завданням та з результатом стрибка на 67.5 метра (38 балів), зайняв передостаннє місце за підсумками кваліфікації.

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А переможцем кваліфікації став Маріус Ліндвік із Норвегії. Він стрибнув на 100,5 м, отримавши за свою спробу 116,7 бала.

Стрибки з нормального трампліну. Кваліфікація

1.Маріус Ліндвік (Норвегія) – 116.7 балів (100.5 метри)
2.Роберт Йоганссон (Норвегія) – 116.6 балів (103.0 метри)
3.Петро Жила (Польща) – 112.1 балів (102.5 метри)
...

48. Євген Марусяк (Україна) – 49.8 балів (73.0 метри)
52. Антон Корчук (Україна) – 38 балів (67.5 метри)

Зазначимо, що фінал стрибків із нормального трампліну (проходять топ-30 за підсумками першого раунду) відбудеться у неділю, 6 лютого 14:00. Перший раунд змагань розпочнеться о 13:00.