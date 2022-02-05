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Второй раз в истории: украинец прошел квалификацию прыжков с трамплина на Олимпиаде

Сергей Шаховец
5 февраля, 12:10
Украинский прыгун Евгений Марусяк квалифицировался в первый раунд соревнований в прыжках с трамплина на Олимпийских играх в Пекине

Евгений Марусяк / Фото: Reuters

Регламент соревнований в прыжках с нормального трамплина предусматривал три этапа: квалификацию, первый раунд и финал. Для того чтобы попасть в первый раунд, спортсменам необходимо было попасть в ТОП-50.

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Украину в этом соревновании представляли два спортсмена – 21-летний Евгений Марусяк и 17-летний Антон Корчук.

Лучший результат показал Евгений, который выполнил пробу на 73 метра, получив за нее 49.8 баллов. С этим результатом украинец занял 48-е место в квалификации и прошел в следующий круг соревнований.

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Ранее украинским прыгунам удавалось преодолеть квалификацию только в 2010 году.

К сожалению, Корчук не смог справиться с заданием и с результатом прыжка на 67.5 метра (38 баллов), занял предпоследнее место по итогам квалификации.

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А победителем квалификации стал Мариус Линдвик из Норвегии. Он прыгнул на 100.5 м, получив за свою попытку 116.7 балла.

Прыжки с нормального трамплина. Квалификация

1.Мариус Линдвик (Норвегия) – 116.7 баллов (100.5 метра)
2.Роберт Йоганссон (Норвегия) – 116.6 баллов (103.0 метра)
3.Петр Жила (Польша) – 112.1 баллов (102.5 метра)
...

48. Евгений Марусяк (Украина) – 49.8 баллов (73.0 метра)
52. Антон Корчук (Украина) – 38 баллов (67.5 метра)

Отметим, что финал прыжков с нормального трамплина (проходят топ-30 по итогам первого раунда) состоится в воскресенье, 6 февраля 14:00. Первый раунд соревнований начнется в 13:00.