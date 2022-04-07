Згадуючи фінал ЛЧ у Києві: хет-трик Бензема допомагає Реалу здолати Челсі

Карім Бензема феєрить у Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні пройшли ще два поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній зустрічі зійшлися Челсі та Реал, які подарували глядачам результативний матч

Минулого сезону команди зійшлися в півфіналі ЛЧ і тоді Челсі виявився сильнішим, взявши згодом і сам титул. Реал налаштувався помститися лондонцям і в нього це вийшло.

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Героєм вечора став форвард "бланкос" Карім Бензема. Француз вже у першому таймі двічі вдало замкнув передачі від партнерів: спочатку простріл від Вінісіуса, а пізніше навіс від Модріча.

Челсі зміг відповісти одним голом до перерви, Хаверц головою успішно добив м'яч після подачі Жоржіньо. Лондонці прагнули відігратися у другому таймі, але команду підвів насамперед надійний кіпер Едуар Менді.

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Сенегалець вийшов далеко з воріт і слабким пасом на партнера подарував м'яч Бензема. Форварду залишалося лише потрапити по порожніх воротах, щоб оформити хет-трик.

Цей гол, напевно, нагадав Каріму фінал ЛЧ-2018 у Києві, коли йому м'яч на рівному місці подарував воротар Ліверпуля Лоріс Каріус. Як і тоді Реал впевнено довів матч до комфортної перемоги з рахунком 1:3.

Через тиждень, 12 квітня, суперники знову зійдуться вже на "Сантьяго Бернабеу", щоб визначити півфіналіста. Переможець дуелі в 1/2 фіналу протистоятиме Манчестер Сіті або Атлетіко.

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ЧЕЛСІ – РЕАЛ 1:3

Голи: Хаверц, 40 – Бензема, 21, Бензема, 24, Бензема, 46

Челсі: Е. Менді – Рюдігер, Тіаго Сілва, Крістенсен (Ковачіч, 46) – Аспілікуета, Канте (Зієш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чік, 64), Джеймс – Маунт, Хаверц, Пулішич (Лукаку, 64).

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао (Начо, 64), Алаба, Ф. Менді – Каземіро, Модрич, Кроос (Камавінга, 74) – Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бейл, 86), Вінісіус.

Попередження: Рюдігер – Мілітао.