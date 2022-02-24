Усіх із четвергом! УЄФА розлютив веселим твітом у день атаки Росії на Україну

УЄФА розізлив вболівальників / Фото: AFP, REUTERS, Колаж: Сьогодні
А в УЄФА відзначають четвер! У Twitter організації з'явився пост, який іноземні вболівальники вважають знущальним.
"Всіх із четвергом!" – говорить повідомлення в Twitter УЄФА.
Ймовірно, в УЄФА так натякнули на сьогоднішні матчі Ліги Європи, але лише викликали лють у своїх підписників, пише futurezone.at.
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Уболівальники в соцмережах пишуть, що таке повідомлення сьогодні виглядає як знущання з огляду на те, що одним з головних спонсорів УЄФА є російський "Газпром".
Раніше УЄФА закликали відібрати у Росії фінал Ліги чемпіонів. Але на той момент в організації не бачили причин для такого рішення.
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