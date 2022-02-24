8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
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Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
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Заря --
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Динамо --
Ингулец --
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Шахтер --
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Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Всех с четвергом! УЕФА разозлил веселым твитом в день атаки России на Украину

Павел Василенко
24 февраля, 14:29
Сегодня ночью Россия начала войну против Украины, атаковав мирные города. Весь мир с ужасом наблюдает за событиями в нашей стране

УЕФА разозлил болельщиков / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

А в УЕФА отмечают четверг! В Twitter организации появился пост, который иностранные болельщики посчитали издевательским.

"Всех с четвергом!" – гласит сообщение в Twitter УЕФА.

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Вероятно, в УЕФА так намекнули на сегодняшние матчи Лиги Европы, но в итоге только вызвали ярость у своих подписчиков, пишет futurezone.at.

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Болельщики в соцсетях пишут, что такое сообщение сегодня выглядит как издевательство, учитывая, что одним из главных спонсоров УЕФА является российский "Газпром".

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Ранее УЕФА призвали отобрать у России финал Лиги чемпионов. Но на тот момент в организации не видели причин для такого решения.

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