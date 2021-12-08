7 грудня 21:59 Трансляція
Шахтар 1
Шериф 1
7 грудня 22:00 Трансляція
Мілан 1
Ліверпуль 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Порту 1
Атлетіко 3
7 грудня 22:00 Трансляція
Боруссія Д 5
Бешикташ 0
7 грудня 22:00 Трансляція
Аякс 4
Спортинг 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Реал 2
Інтер 0
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Весь час обманює: Усику прилетіли звинувачення від колишнього спаринг-партнера

Андрій Трофімов
8 грудня, 08:42
Спаринг-партнер Олександра Усика Ісаак Чемберлейн згадав, як допомагав українцеві готуватися до попередніх боїв. Він зазначив, як українець використовує свій мозок

Олександр Усик / Фото: Reuters

Чемберлейн двічі перебував у тренувальному таборі українця. За цей час Український чемпіон вразив британця своїм умінням працювати головою.

Читайте також: Зіткнення Усика і БТР: боксер відповів на запитання про уламки

Реклама

"Знаєте, я не особливо здивувався, коли він переміг Джошуа. Я знаю, наскільки він добрий. Він приголомшливий боксер. Я був із ним у двох таборах.

Олександр Усик / Фото: REUTERS

Він робить майстерні речі: вибудовує атаки, весь час обманює, постійно працює передньою рукою... Він багато використовує боксерський "мозок". Він дуже, дуже добрий у тому, що робить", – сказав Чемберлейн Sky Sports.

При цьому британець зазначає, що Усик змінив свою думку до боксера, коли той покращив свою техніку.

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

Реклама

"Раніше я питав поради у Усика весь час після спарингів, але, очевидно, коли я став трохи краще спарингуватися, він перестав давати мені поради", – цитує Чемберлейна vringe.com.

Раніше ми писали, що Усика засунули – Ф'юрі призначили обов'язкового претендента. Тайсон Ф'юрі повинен за місяць підписати контракт із Ділліаном Вайтом на проведення чемпіонського бою, інакше будуть торги.