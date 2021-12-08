Весь час обманює: Усику прилетіли звинувачення від колишнього спаринг-партнера

Олександр Усик / Фото: Reuters

Чемберлейн двічі перебував у тренувальному таборі українця. За цей час Український чемпіон вразив британця своїм умінням працювати головою.

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"Знаєте, я не особливо здивувався, коли він переміг Джошуа. Я знаю, наскільки він добрий. Він приголомшливий боксер. Я був із ним у двох таборах.

Олександр Усик / Фото: REUTERS

Він робить майстерні речі: вибудовує атаки, весь час обманює, постійно працює передньою рукою... Він багато використовує боксерський "мозок". Він дуже, дуже добрий у тому, що робить", – сказав Чемберлейн Sky Sports.

При цьому британець зазначає, що Усик змінив свою думку до боксера, коли той покращив свою техніку.

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

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"Раніше я питав поради у Усика весь час після спарингів, але, очевидно, коли я став трохи краще спарингуватися, він перестав давати мені поради", – цитує Чемберлейна vringe.com.

Раніше ми писали, що Усика засунули – Ф'юрі призначили обов'язкового претендента. Тайсон Ф'юрі повинен за місяць підписати контракт із Ділліаном Вайтом на проведення чемпіонського бою, інакше будуть торги.