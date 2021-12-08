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Все время обманывает: Усику прилетели обвинения от бывшего спарринг-партнера

Андрей Трофимов
8 декабря, 08:42
Спарринг-партнер Александра Усика Исаак Чемберлейн вспомнил, как помогал украинцу готовиться к предыдущим боям. Он отметил, как украинец использует свой мозг

Александр Усик / Фото: Reuters

Чемберлейн дважды находился в тренировочном лагере украинца. За это время Украинский чемпион поразил британца своим умением работать головой.

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"Знаете, я не особо удивился, когда он победил Джошуа. Я знаю, насколько он хорош. Он потрясающий боксер. Я был с ним в двух лагерях.

Александр Усик / Фото: REUTERS

Он делает искусные вещи: выстраивает атаки, все время обманывает, все время работает передней рукой... Он много использует боксерский "мозг". Он очень, очень хорош в том, что делает", – сказал Чемберлейн Sky Sports.

При этом, британец отмечает, что Усик поменял свое мнение к боксеру, когда тот улучшил свою технику.

Усик пугает лагерь Джошуа своим умом / Фото: Reuters

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"Раньше я спрашивал совета у Усика все время после спаррингов, но, очевидно, когда я стал немного лучше спарринговаться, он перестал давать мне советы", – цитирует Чемберлейна vringe.com.

Ранее мы писали, что Усика задвинули – Фьюри назначили обязательного претендента. Тайсон Фьюри должен за месяц подписать контракт с Диллианом Уайтом на проведение чемпионского боя, иначе будут торги.