Столкновение Усика и БТР: боксер ответил на вопрос об обломках

Демонстрировать силу своих кулаков в столкновении с бронетранспортером Усику не охота, другое дело – порулить такой машиной

Александр Усик и БТР / Фото: YouTube

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, заявивший о готовности попасть в психушку ради кино, ответил на занятный вопрос пользователей соцсетей.

"Если столкнутся Усик и БТР, как далеко улетят обломки БТРа?" – спросили у спортсмена.

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"Я перехожу дорогу в положенных местах. И если вдруг встретятся Усик и БТР, то я обязательно буду внутри него и буду управлять этим БТРом, потому что я умею ездить на таком автомобиле", – ответил Усик.

Александр Усик / Фото: REUTERS

Что интересно, заявление о том, что Усик умеет управлять бронетранспортером, не бравада.

Александр научился этому в 2015 году, когда посетил полигон Госпогранслужбы Украины и под наблюдением военных порулил бронемашиной.

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"Вот это газ?" – спросил тогда у своего куратора Усик.

"Нет, это тормоз", – прозвучал ответ.

"Я чуть-чуть отпускаю сцепление и даю газюли. Понятно, ребята?! Во пацаны меня научили!" – не сдерживал тогда своих эмоций Усик.

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Добавим, что с недавних пор Усик ездит на шестиколесном гелендвагене Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.