Усі засоби хороші! Боснія позбавила Україну 12-го гравця перед фіналом відбору на ЧС-2022

Наші уболівальники не побачать гру збірної / Фото: Reuters
16 листопада у Зениці пройде вирішальний матч відбірного циклу ЧС-2022. Боснія приймає Україну.
На цей момент обидві команди зберігають шанси на стикові матчі, хоча ситуація у групі дуже заплутана.
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Що потрібно Україні для виходу до плей-оф ЧС-2022
Наша команда має один реальний варіант – обов'язково потрібно обігравати Боснію у них вдома. Але навіть у цьому випадку путівка для команди Олександра Петракова не гарантована.
Перемога над Боснією відчеплює балканців із боротьби за другий рядок, але ще залишається Фінляндія.
Фіни відстають від України на один бал і мають на один зіграний матч менше. Для нас важливо, щоб в матчах, що залишилися, вони взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (у гостях) та Франції (вдома).
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Без глядачів
Як повідомляє УАФ, на матчі проти Боснії збірна України залишиться без свого 12-го гравця – уболівальників. Гостьовий сектор заборонили.
Таке рішення ухвалила місцева влада, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 та запровадження жорстких карантинних обмежень.