"Всі рвуться у бій з Росією". Збірна України зіграє у півфіналі Євро-2022

На кону поєдинку – вихід у фінал Євро-2022 з футзалу. Головний тренер збірної України Олександр Косенко розповів про підготовку до вирішального поєдинку.

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"Євген Сірий отримав травму. Дивитимемося – зможе – не зможе. Зрозуміло, решта має мікротравми, пошкодження, але всі хлопці розуміють, що кожна бойова одиниця на рахунку. Усі рвуться у бій.

У нас негатив знайдуть завжди, із будь-якого позитивного моменту знайдуть негатив. Після поразки від команди Нідерландів на нас стільки негативу вилилося, що ми стали лише міцнішими. Ми не дивимось на негативні моменти, ми одна команда.

У нас люди із різних куточків України. Усі одна команда. Ми один за одного будемо на майданчику", – сказав Косенко в інтерв'ю ПроФутбол.