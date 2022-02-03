3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
3 лютого 22:30
Атлетик --
Реал --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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"Всі рвуться у бій з Росією". Збірна України зіграє у півфіналі Євро-2022

Сергій Шаховець
3 лютого, 10:20
У п'ятницю, 4 лютого, на всіх уболівальників чекає мегабитва – півфінальний матч чемпіонату Європи між збірними України та Росії

Олександр Косенко зумів об'єднати команду / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні

На кону поєдинку – вихід у фінал Євро-2022 з футзалу. Головний тренер збірної України Олександр Косенко розповів про підготовку до вирішального поєдинку.

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"Євген Сірий отримав травму. Дивитимемося – зможе – не зможе. Зрозуміло, решта має мікротравми, пошкодження, але всі хлопці розуміють, що кожна бойова одиниця на рахунку. Усі рвуться у бій.

У нас негатив знайдуть завжди, із будь-якого позитивного моменту знайдуть негатив. Після поразки від команди Нідерландів на нас стільки негативу вилилося, що ми стали лише міцнішими. Ми не дивимось на негативні моменти, ми одна команда.

У нас люди із різних куточків України. Усі одна команда. Ми один за одного будемо на майданчику", – сказав Косенко в інтерв'ю ПроФутбол.

Євро-2022: Україна vs Португалія / Фото: UEFA.com

Додамо, що поєдинок Україна – Росія відбудеться в Амстердамі, 4 лютого. Початок матчу о 18:00 за київським часом.

Раніше українці вже грали у півфіналі чемпіонату Європи. У лютому 2005 року "жовто-сині" поступилися збірній Іспанії з рахунком 0:5.

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Переможець матчу між Україною та Росією зустрінеться у фіналі з тріумфатором пари Португалія – Іспанія. Фінал Євро-2022 з футзалу відбудеться 6 лютого.