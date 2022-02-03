"Все рвутся в бой с Россией". Сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2022

На кону поединка – выход в финал Евро-2022 по футзалу. Главный тренер сборной Украины Александр Косенко рассказал о подготовке к решающему поединку.

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"Евгений Серый получил травму. Будем смотреть – сможет – не сможет. Понятно, у остальных есть микротравмы, повреждения, но все ребята понимают, что каждая боевая единица на счету. Все рвутся в бой.

У нас негатив найдут всегда, из любого положительного момента найдут негатив. После поражения от команды Нидерландов на нас столько негатива вылилось, что мы стали только крепче. Мы не смотрим на негативные моменты, мы одна команда.

У нас люди из разных уголков Украины. Все одна команда. Мы друг за друга будем на площадке", – сказал Косенко в интервью ПроФутбол.