Усе вирішилося вночі! Беленюк розкрив невідому деталь своєї перемоги

Жан Беленюк приніс Україні єдине золото Токіо / Фото: Reuters

За словами Беленюка, у фінальній сутичці олімпійського турніру в Токіо він упевнено впорався з угорцем Віктором Лорінцем, тому що добре виспався.

Позаяк його партнер по збірній України з греко-римської боротьби Парвіз Насібов перед фінальним поєдинком з іранцем Мохаммедом Гераї не зміг змусити себе заснути, як наслідок, програв 1:9.

"Олімпійські ігри – це змагання саме з психології, а не фізичної витривалості або сили. Є багато прикладів спортсменів – реально сильні, але психологічно перегорають і не можуть реалізувати свій потенціал. Я це чудово розумів – не вперше виступаю на Олімпіаді", – наводить слова Жана Беленюка Tribuna.com

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

"Парвіз Насібов перед фіналом ніч не спав. Я спав, як убитий. Я навіть ніколи не дивлюся турнірну сітку перед змаганням, щоб не боротися вночі. Коли знаєш свого суперника, то вже думаєш, який прийом застосувати. Тобто ти постійно моделюєш сутичку наперед. І щоб цього не робити, я ніколи не дивлюся, з ким буду завтра боротися", – додав Беленюк

Насібов програв у фіналі / Фото: REUTERS

Читайте також: Вашій мамі зять не потрібен? Беленюк в образі Джеймса Бонда вийшов на пошуки нареченої

Нагадаємо, золото Беленюка стало єдиним для України на Олімпіаді в Токіо. За цим показником літні Ігри в Японії виявилися найбільш невдалими в історії нашої країни.