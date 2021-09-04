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Все решилось ночью! Беленюк раскрыл неизвестную деталь своей победы

Олег Люлька
4 сентября, 16:24
Жан поведал, почему он в Токио стал олимпийским чемпионом, а вот его партнер по сборной Парвиз Насибов ограничился серебром

Жан Беленюк принес Украине единственное золото Токио / Фото: Reuters

По словам Беленюка, в финальной схватке олимпийского турнира в Токио он уверенно справился с венгром Виктором Лоринцем, потому что хорошо выспался.

Тогда как его партнер по сборной Украины по греко-римской борьбе Парвиз Насибов перед финальным поединком с иранцем Мохаммедом Гераи не смог заставить себя уснуть, как следствие, проиграл 1:9.

"Олимпийские игры – это соревнования именно по психологии, а не физической выносливости или силе. Есть много примеров спортсменов – реально сильные, но психологически перегорают и не могут реализовать свой потенциал. Я это прекрасно понимал – не первый раз выступаю на Олимпиаде", – приводит слова Жана Беленюка Tribuna.com

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

"Парвиз Насибов перед финалом ночь не спал. Я спал, как убитый. Я даже никогда не смотрю турнирную сетку перед соревнованием, чтобы не бороться ночью. Когда знаешь своего соперника, то уже думаешь, какой прием применить. То есть ты постоянно моделируешь вашу схватку вперед. И чтобы этого не делать, я никогда не смотрю, с кем буду завтра бороться", – добавил Беленюк

Насибов проиграл в финале / Фото: REUTERS

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Напомним, золото Беленюка стало единственным для Украины на Олимпиаде в Токио. По этому показателю летние Игры в Японии оказались самыми неудачными в истории нашей страны.

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