Все вирішив Гринь: огляд матчу Олександрія – Інгулець

Олександрійці обіграли гостей з Петрового / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьомий тур чемпіонату України з футболу відкрили Олександрія та Інгулець.

Матч завершився мінімальною перемогою фаворита. Більш титулована Олександрія перемогла завдяки голу Сергія Гриня на початку другого тайму.

Олександрія – Інгулець – 1:0

Гол: Гринь (53)

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Мельник, Бухал, Цуріков, Калюжний (Рибалка, 90+4), Демченко (Ковалець, 46), Дришлюк, Одарюк (Спінеллі, 74), Гринь (Кирюханцев, 90+3), Третьяков.

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Інгулець: Гальчук, Асмелаш, Ковальов, Салем, Опанасенко, Шишка (Коваленко, 57), Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожець, Шарай (Гопей, 76), Сітало (Плохотнюк, 76).

Після семи матчів Олександрія набрала 14 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ.