Все решил Гринь: обзор матча Александрия – Ингулец

Александрийцы обыграли гостей из Петрового / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Седьмой тур чемпионата Украины по футболу открыли Александрия и Ингулец.

Матч завершился минимальной победой фаворита. Более титулованная Александрия добилась победы благодаря голу Сергея Гриня в начале второго тайма.

Александрия – Ингулец – 1:0

Гол: Гринь (53)

Александрия: Билык, Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков, Калюжный (Рыбалка, 90+4), Демченко (Ковалец, 46), Дрышлюк, Одарюк (Спинелли, 74), Гринь (Кирюханцев, 90+3), Третьяков.

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Ингулец: Гальчук, Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко, Шишка (Коваленко, 57), Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожец, Шарай (Гопей, 76), Ситало (Плохотнюк, 76).

После семи матчей Александрия набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.