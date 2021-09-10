Все решил Гринь: обзор матча Александрия – Ингулец

Александрийцы обыграли гостей из Петрового / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"
Седьмой тур чемпионата Украины по футболу открыли Александрия и Ингулец.
Матч завершился минимальной победой фаворита. Более титулованная Александрия добилась победы благодаря голу Сергея Гриня в начале второго тайма.
Александрия – Ингулец – 1:0
Гол: Гринь (53)
Александрия: Билык, Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков, Калюжный (Рыбалка, 90+4), Демченко (Ковалец, 46), Дрышлюк, Одарюк (Спинелли, 74), Гринь (Кирюханцев, 90+3), Третьяков.
Ингулец: Гальчук, Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко, Шишка (Коваленко, 57), Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожец, Шарай (Гопей, 76), Ситало (Плохотнюк, 76).
После семи матчей Александрия набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.