10 сентября 19:30 Видео
Александрия 1
Ингулец 0
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Все решил Гринь: обзор матча Александрия – Ингулец

Любомир Луканюк
10 сентября, 22:24
В кировоградском дерби Александрия на своем поле минимально обыграла Ингулец. Победный гол был забит в начале второго тайма

Александрийцы обыграли гостей из Петрового / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Седьмой тур чемпионата Украины по футболу открыли Александрия и Ингулец.

Матч завершился минимальной победой фаворита. Более титулованная Александрия добилась победы благодаря голу Сергея Гриня в начале второго тайма.

Александрия – Ингулец – 1:0
Гол: Гринь (53)

Александрия: Билык, Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков, Калюжный (Рыбалка, 90+4), Демченко (Ковалец, 46), Дрышлюк, Одарюк (Спинелли, 74), Гринь (Кирюханцев, 90+3), Третьяков.

Реклама

Ингулец: Гальчук, Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко, Шишка (Коваленко, 57), Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожец, Шарай (Гопей, 76), Ситало (Плохотнюк, 76).

После семи матчей Александрия набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.

Реклама