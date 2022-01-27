Все пропало! Бій за абсолют між Усиком і Ф'юрі скасовується

Бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті відкладається / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Представники боксерів провалили переговори та не захотіли брати гроші, повідомляє talkSPORT.

Таким чином, Ф'юрі та Джошуа проведуть поєдинки, які були раніше заплановані. Промоутерські торги за бій між Ф'юрі та Вайтом відбудуться 28 січня.

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Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

У свою чергу реванш Усика та Джошуа пройде навесні цього року.

Усик VS Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

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За даними ЗМІ, Викрадачеві трупів запропонували 5 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб він пішов убік. Тоді як Ей-Джею запропонували 15 мільйонів.

Проте обидва бійці відмовилися від грошей. Це означає, що Вайт отримає свій шанс на титул чемпіона WBC, тоді як Джошуа спробує повернути пояси, які він програв Усику.

На новину вже відреагував Тайсон Ф'юрі. В ефірі свого Twitter Циганський король сказав:

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"Мені не терпиться начистити морду Ділліану Вайту. Тренуйся старанно, тому що я тебе знищу, дупа".

Нагадаємо, вчора Ф'юрі обізвав Джошуа та його промоутера Едді Гірна психами за їх відмову від космічної суми відступних – 90 мільйонів доларів.