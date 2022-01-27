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Все пропало! Бой за абсолют между Усиком и Фьюри отменяется

Сергей Шаховец
27 января, 15:01
Британские супертяжеловесы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт не захотели брать отступные за отказ от поединков с Усиком и Фьюри

Бой за абсолютное чемпионство в хэвивейте откладывается / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Представители боксеров провалили переговоры и не захотели брать деньги, сообщает talkSPORT.

Таким образом, Фьюри и Джошуа проведут поединки, которые были ранее запланированы. Промоутерские торги за бой Фьюри и Уайта состоятся 28 января.

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Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

В свою очередь реванш Усика и Джошуа пройдет весной этого года.

Усик VS Джошауа / Фото: Коллаж: Сегодня

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По данным СМИ, Похитителю трупов предложили 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он ушел в сторону. В то время как Эй-Джею предложили 15 миллионов.

Однако оба бойца отказались от денег. Это означает, что Уайт получит свой шанс на титул чемпиона WBC, в то время как Джошуа попытается вернуть пояса, которые он проиграл Усику.

На новость уже отреагировал Тайсон Фьюри. В эфире своего Twitter Цыганский король сказал:

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"Мне не терпится начистить морду Диллиану Уайту.

Тренируйся усердно, потому что я тебя уничтожу, задница".

Напомним, вчера Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.

Фьюри вынужден будет ждать боя с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня